В Южной Корее испытывают мусоровоз на водородном топливе

Испытания первого в мире грузовика-мусоровоза, работающего на водородных топливных элементах, начались в понедельник в южнокорейском городе Чханвон провинции Кёнсан-Намдо на юго-востоке страны. Об этом сообщает телеканал KBS.

Автомобиль грузоподъемностью 5 тонн разрабатывался с 2017 года при участии семи государственных организаций и частных компаний. В их числе Корейский институт автомобильных технологий (KATECH) и Hyundai Motors. Стоимость проекта составила 10 млрд вон ($9,2 млн).

Телеканал отмечает, что применение водородного топлива позволяет полностью устранить выбросы выхлопных газов и значительно снизить шум во время работы автомобиля. Одной заправки газом хватает на 350 км пути.

В 2018 году мэрия объявила Чханвон «водородным городом» и начала активно развивать соответствующую инфраструктуру. Сейчас там зарегистрировано наибольшее в Южной Корее число водородных автомобилей и заправок по сравнению с другими регионами.

В июне прошлого года в Чханвоне начали осуществлять регулярные рейсы первые в стране маршрутные автобусы на водородных топливных элементах.