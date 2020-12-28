Украинцы считают, что Путин больше других подходит на роль Похитителя Рождества

Почти каждый третий украинец (28%) считает, что на роль Похитителя Рождества среди иностранных лидеров в этом году больше подойдет президент РФ Владимир Путин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива с Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии в течение 5-13 декабря.
Вместе с тем, 8% респондентов отметили, что роль нынешнего Похитителя Рождества надо отдать Дональду Трампу, 7% — Александру Лукашенко, 6% — Джорджу Соросу, еще около 3% — Ким Чен Ыну и Си Цзинпиню.
Отметим, что 14% респондентов убеждены в том, что никого из перечисленных лиц нельзя назвать Похитителем Рождества, а 29% — затруднились с ответом.
Интересно, что первенство Путина в роли «похитителя Рождества» признали во всех регионах Украины, кроме Востока: там он первое место разделил с Дональдом Трампом и Джорджем Соросом.
Общенациональный опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опросы осуществлено методом личного интервью face-to-face. В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающих в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.
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