Азербайджан назвал свои потери в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, в нем имена 2823 военных.

Ранее ведомство сообщало о 2802 погибших в ходе боевых действий.

«В настоящее время ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены», — подчеркивается в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Напомним, что лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.