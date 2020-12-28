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Комбинация вакцин «Спутник V» и AstraZeneca будет защищать от коронавируса два года

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Комбинация вакцин «Спутник V» и AstraZeneca будет защищать от коронавируса два года

Комбинация российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca будет обеспечивать защиту от коронавирусной инфекции на два года. Об этом заявил в понедельник директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия-24».

«Клетки памяти в результате использования такой гибридной двухкомпонентной вакцины будут гораздо лучше образовываться. И вакцина, совершенно очевидно, будет, соответственно, защищать вакцинируемого не на 3-4 месяца, а по крайней мере на два года», — сказал он.

По его словам, комбинация вакцин также даст возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования препарата.

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Ранее российские структуры и компания AstraZeneca подписали меморандум по сотрудничеству в области разработки вакцины против коронавируса.

Спутник V, AstraZeneca
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