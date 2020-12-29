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Кредитование под договоры доверительной собственности: банк и заемщик спокойны и уверены в себе - Игорь Учитель

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Кредитование под договоры доверительной собственности: банк и заемщик спокойны и уверены в себе - Игорь Учитель

При заключении договоров доверительной собственности банк может не опасаться, что заемщик тайно выведет залог, перепродаст его и оставит банк ни с чем. И в то же время заемщик, основным активом которого является товар, например газ, чувствует себя более уверенно при наличии возможности оформления в обеспечение по своим обязательствам товара, что повышает шансы на получение кредита и доверие со стороны банка. Такое мнение высказал президент АО «ОДЕСАГАЗ» Игорь Учитель, комментируя внедрение новой услуги по кредитованию ПАО МТБ БАНК, сообщает Бизнес.

По мнению президента «ОДЕСАГАЗа» такой подход только способствует усилению доверия между кредитором и заемщиком. «Проблему недоверия к заемщикам, возникшую из-за тотальных неплатежей по займам в 2014-2015 гг. государство предложило решить путем банковского кредитования под залог товаров через оформление договора доверительной собственности», — подчеркнул Игорь Учитель.

Руководители МТБ БАНКа также высказались относительно позитивных аспектов внедренной программы. «Первым таким заемщиком в нашем банке стала «Международная газовая компания», — отметил глава правления МТБ БАНКа Юрий Кралов.

Кредитование путем заключения договора доверительной собственности существенно отличается от займов под залог движимого и недвижимого имущества - Юрий Кралов

«Кредитование путем заключения договора доверительной собственности существенно отличается от ссуд под залог движимого и недвижимого имущества. Если банк, например, оформляет ипотеку — то у кредитуемой квартиры по факту владельцем остается хозяин квартиры. В случае же кредитования под договор доверительной собственности, она принадлежит банку. И возвращается в собственность владельца только после погашения кредита», — отметил Юрий Кралов.

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Глава Наблюдательного совета МТБ БАНКа Игорь Згуров добавил, что, получая кредит под залог товаров путем оформления договора доверительной собственности, заемщик обеспечивает бесперебойность операционного процесса. «А это, пожалуй, для бизнеса одна из главных составляющих успеха: не останавливаться ни на минуту», — подчеркнул Игорь Згуров.

заемщик, договор доверительной собственности, Игорь Учитель, МТБ БАНК, Игорь Згуров, Юрий Кралов, Международная газовая компания, ОДЕСАГАЗ
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