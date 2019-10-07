В Раде предлагают дать время закрыть ФОПы без штрафов за неуплату ЕСВ

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект №2190, которым предлагает на 30 дней отменить штрафы за неуплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей и самозанятых лиц, которые не платили налоги за периоды без доходов.
Как передает ЭП, текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады.
"Как показывает практика, значительное количество самозанятых лиц и физических лиц-предпринимателей, которые не получают дохода и фактически не осуществляют какой-либо предпринимательской деятельности, до сих пор не инициировали процедуру государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности или снятия с учета, как самозанятых лиц, а следовательно, таким лицам будет начислены штрафные санкции и пеня за неуплату ЕСВ", - говорится в пояснительной записке.
По словам Гетманцева, законопроект разработан с целью предотвращения применения несправедливых штрафных санкций в отношении ФОПов и самозанятых лиц, которые не платили ЕСВ за периоды, в течение которых они не получали доходов.
Автор законопроекта предлагает ввести 30-дневный период с момента вступления в силу документа, в течение которого самозанятые лица смогут осуществить регистрацию прекращения предпринимательской деятельности без применения к ним штрафов за неуплату ЕСВ.
Отметим, что с 1 января 2017 ФОПы и самозанятые лица, которые не получают доход от предпринимательской деятельности, обязаны платить единый социальный взнос на уровне минимального страхового взноса за месяц (в 2019 году - 918 грн).
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