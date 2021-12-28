Чиновников подозревают в хищениях на ремонте рельсовых автобусов «Бориспольского экспресса»

Пятеро должностных лиц АО «Укрзализныця» и его регионального филиала «Юго-западная железная дорога» разоблачены и извещены о подозрении в завладении и легализации 12 млн грн, а также подлоге официальных документов при ремонте рельсовых автобусов, использующихся на маршруте между Киевом и аэропортом «Борисполь», сообщается в Телеграм-канале Офиса генерального прокурора Украины.
«Должностные лица... на протяжении 2019-20 годов организовали схему завладения средствами Укрзализныци. Находясь в сговоре с должностными лицами коммерческих структур, они пролоббировали их победу в процедурах открытых торгов по закупке услуг по капитальному ремонту оборудования „Бориспольского экспресса“. При этом капитальный ремонт оборудования рельсовых автобусов PESA был осуществлен с использованием б/у запчастей ненадлежащего качества и по ценам, превышающим рыночные. Таким образом, организованная группа лиц завладела средствами АО „Укрзализниця“ в сумме 12 млн грн, выделенными на ремонт оборудования рельсовых автобусов», — говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, в дальнейшем эти средства члены организованной группы легализовали путем приобретения недвижимости, транспортных средств и обналичивания.
Действия чиновников классифицированы по ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 Уголовного кодекса Украины. На территории ряда областей Украины правоохранители провели 29 обысков. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и аресте их имущества.
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