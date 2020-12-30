Зеленский переживает, что украинцы не захотят вакцинироваться

Украина продолжает работать над получением вакцин против COVID-19 и уже имеет договоренность о бесплатном получении 8 млн доз в рамках программы COVAX. Власти пытаются увеличить это количество, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Ивано-Франковскую область.

«Работаем над 16 миллионами. Главное, чтобы людей, которые готовы вакцинироваться, было много», — сказал Зеленский во время встречи с административно-хозяйственным активом области, сообщает пресс-служба главы государства.

Он также рассказал о подписании первого контракта на поставку вакцин производства компании Sinovac Biotech.

«Подписали первый контракт на поставку вакцины — уже не меморандум, а контракт более чем на 1,9 млн доз. Это китайская вакцина, которая прошла испытания и в Индонезии, и в Бразилии, и в Турции», — подчеркнул он.

Зеленский обратился к представителям власти на местах с просьбой провести информационную кампанию и разъяснения среди людей о безопасности вакцинации против коронавируса.

Президент отметил, что украинская власть закупает качественную и проверенную вакцину, которая доказала свою эффективность.

Отмечается, заключение контракта открывает путь для снабжения и использования вакцины после официальной регистрации. Первая партия вакцины Sinovac Biotech для Украины будет поставлена в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или централизованной процедурой компетентным органом Европейского Союза.