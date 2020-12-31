Микитась и его защита не явились на заседание по избранию меры пресечения

Экс-глава компании «Укрбуд», экс-нардеп Максим Микитась и его адвокаты не явились в четверг на заседание по избранию ему меры пресечения в виде ареста по делу о заказе похищения столичного адвоката.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», ранее заявленный отвод следственному судье удовлетворен не был, однако на заседание по существу ходатайства ни Микитась, ни его защита не явились. Представители обвинения заявили ходатайство о принудительной доставке в суд Микитася, также попросили суд обязать защиту явиться на заседание.
В настоящее время суд находится в совещательной комнате по рассмотрению этого ходатайства.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016