Микитась и его защита не явились на заседание по избранию меры пресечения

Экс-глава компании «Укрбуд», экс-нардеп Максим Микитась и его адвокаты не явились в четверг на заседание по избранию ему меры пресечения в виде ареста по делу о заказе похищения столичного адвоката.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», ранее заявленный отвод следственному судье удовлетворен не был, однако на заседание по существу ходатайства ни Микитась, ни его защита не явились. Представители обвинения заявили ходатайство о принудительной доставке в суд Микитася, также попросили суд обязать защиту явиться на заседание.

В настоящее время суд находится в совещательной комнате по рассмотрению этого ходатайства.