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В Словакии максимально ужесточили ограничения из-за коронавируса

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В Словакии максимально ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Словакии введены максимально жесткие социальные ограничения, направленные на пресечение распространения коронавируса. Меры будут действовать до 24 января. Об этом сообщило Словацкое радио.

В Словакии закрылись костелы, прекратили работу горнолыжные спуски. С пятницы гостиницы не могут принимать новых постояльцев, которые и ранее могли селиться лишь в исключительных случаях, к которым не относились туристические и оздоровительные поездки, а также посещение родственников. Власти запретили жителям страны ходить в гости друг к другу. Это ограничение распространяется и на членов одной семьи, которые не проживают совместно.

В Словакии растет число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом, увеличивается суточный показатель новых случаев заражения. Возникла угроза, что больницы страны вскоре не будут способны обеспечить госпитализацию больных с тяжелыми формами заболевания, вызываемого вирусом.

В Словакии с 19 декабря закрылись магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, а также предприятия по оказанию бытовых услуг населению. Введен запрет на выход из жилых помещений без неотложной необходимости. Гражданам разрешено лишь посещать врачей, выходить из дома для покупки лекарств и продуктов питания и совершать поездки на работу тем, кто не может быть переведен на удаленный режим. Разрешены также индивидуальные оздоровительные прогулки в пределах района проживания. Жители Братиславы и города Кошице (восток страны) должны совершать их только в пределах городской черты.

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С 1 октября в Словакии был восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал в период первой волны пандемии. Он должен был завершиться 30 декабря, но власти продлили его еще на 40 дней. В стране обязательно ношение медицинских масок. Нарушителям санитарно-эпидемических мер грозят штрафы в размере до €20 тыс.

Словакия, коронавирус
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