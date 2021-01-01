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На востоке Франции неизвестные в новогоднюю ночь сожгли десятки автомобилей

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Около 60 автомобилей были сожжены на улицах Страсбурга и других городов департамента Нижний Рейн в ходе уличных беспорядков в новогоднюю ночь. Об этом сообщают в пятницу местные СМИ.

Первые сообщения о поджогах поступили около 19:00 31 декабря из района Кроненбург к западу от Страсбурга. После полуночи сообщения о горящих автомобилях поступили из коммун Мюнциг, Саверн и Оствальд. Позже стало известно об актах вандализма и поджогах в коммуне Селестат.

В общей сложности жандармам и полиции удалось задержать за ночь в Страсбурге и его пригородах 20 человек. При этом речь зачастую причиной были не беспорядки и вандализм, а несоблюдение комендантского часа, запрета на крупные собрания и использование пиротехники. Издание отмечает, что в целом обстановка в Страсбурге была гораздо более спокойной, чем в прошлые годы, когда на улицах города происходили столкновения между полицией и группами вандалов.

Тем не менее запрет на использование пиротехники нарушался повсеместно и в одном случае это стоило жизни 25-летнему французу, который приехал на Новый год к друзьям в коммуну Буфцхайм в 30 км к югу от Страсбурга. Во время запуска салютов одна из мортир не сработала и он пошел к ней, чтобы проверить в чем дело. Как только он подошел к ней, находившийся внутри ствола снаряд взорвался. По данным агентства France-Presse, еще три человека получили легкие травмы в процессе запуска фейерверков в других коммунах Нижнего Рейна.

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МВД Франции задействовало 100 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения безопасности на улицах французских городов в новогоднюю ночь. Одной из их главных задач было предотвращение несанкционированных собраний и столкновений в городах, а также контроль соблюдения комендантского часа, который действует по всей стране с 20:00 до 06:00 в рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

Франция, Новый год
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