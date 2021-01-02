Президент Молдовы 12 января посетит Украину

Президент Молдовы Майя Санду 12 января прибудет в Украину с официальным визитом. Об этом в субботу сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой — 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду, который станет для нее первым с момента избрания», — написал он в авторской колонке для издания «Зеркало недели».

Ранее Санду заявляла, что намерена посетить Украину, чтобы «преодолеть период стагнации» в отношениях между двумя странами.