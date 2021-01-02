В Великобритании рекордные 57 тысяч случаев заражения за сутки

Количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 57,7 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в субботу на сайте правительственной информации.

Уже пятые сутки подряд в королевстве регистрируется более 50 тыс. случаев заражения в день. Число зафиксированных за последние 24 часа смертей среди инфицированных составило 445 по сравнению с 981 летальным исходом 30 декабря, когда был установлен антирекорд по этому показателю за период с 24 апреля.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 599 789 человек, умерли 74 570 заболевших.

Власти Британии в среду повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы распространения в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19.