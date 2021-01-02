Украина будет применять только вакцины, прошедшие 3-ю фазу клинических испытаний

В Украине будут применяться только те вакцины от коронавирусной инфекции, которые успешно завершили клинические испытания, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
«Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности», — написал Ляшко в соцсети Facebook в субботу.
Он уточнил, что сегодня уже существуют вакцины, разрешенные к использованию по специальным процедурам.
«Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований. Исходя из этого Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию», — отметил Ляшко.
Он также добавил, что согласно имеющимся данным завершение третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» запланировано на декабрь 2021 года.
Ранее появились данные о том, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала документы для регистрации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
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