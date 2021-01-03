Цена биткоина впервые превысила $34 тысячи

Биткоин снова обновил максимум цены — по данным биржи Binance, стоимость одной монеты на 07.30 по Киеву составляла $34 102. За сутки рост цены криптовалюты составил более 14%.

При этом Coindesk сообщает, что в пике за последние 24 часа цена биткоина составляла $33 895, а сейчас он торгуется по $33,7 тыс. Coinmarketcap, который высчитывает среднюю цифру по 20 биржам, пишет о $33 994 за монету в пике.

Вечером 2 января биткоин побил очередной рекорд, превысив отметку в $33 тыс. Суточный рост тогда составлял 12%, за месяц — 70%, а за год BTC подорожал в 4,6 раза.

В связи с удорожанием биткоина в цене выросли и акции майнинговых компаний. Акции фирмы HIVE Blockchain Technologies, добывающей BTC и ETH, выросли более чем на 500% с октября. Акции Riot Blockchain и Marathon Patent Group прибавили в цене 330% и 400% соответственно.

Курс биткоина начал стремительно расти с середины декабря. 16 декабря он преодолел отметку $20 тыс. на фоне сообщений об инвестициях в эту криптовалюту инвестфонда Ruffer и американской компании MassMutual.