В Украине за сутки менее 5000 случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 4 576 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших — 6 250 человек, умерло 123 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«4 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 января 2021. В частности, заболели 158 детей и 172 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 306 человек; летальных случаев — 123; выздоровело — 6 250 человек», — написал Степанов на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.
Днем ранее, 2 января в Украине было 5 038 новых случаев инфицирования, 1 января было зафиксировано 9 432 новых случая, 31 декабря, зафиксировано 9 699 новых случаев заболевания, 30 декабря сообщалось о 7 986 новых случаев, 29 декабря было зафиксировано 6 988 новых заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 074 093 человека, 18 854 человека — умерли от COVID-19, выздоровели — 728 865 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и г.Киев (370).
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