Премьер Венгрии похвалил российскую вакцину от коронавируса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высоко оценил российскую вакцину от нового коронавируса, но считает, что ее одной может быть недостаточно для применения в его стране.
«Мы знаем, что российская вакцина хорошая, но ее недостаточно и, вероятно, не хватит из-за ограничений производственных мощностей. С другой стороны, китайская вакцина более многообещающая: похоже, она будет доступна раньше и в большем количестве», — привело в понедельник венгерское агентство МTI слова Орбана.
Венгерский премьер также напомнил, что Венгрия получит миллионы доз вакцины в рамках совместного заказа ЕС от западных фармацевтических компаний, но страна также рассматривает возможность получения вакцин, разрабатываемых в России, Китае и Израиле. «В идеальных условиях у вас должна быть возможность выбрать, будете ли вы прививаться вакциной с Запада или из Китая, хотя китайская вакцина еще не доступна», — пояснил он.
Венгрия в ноябре стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы российской вакцины «Спутник V» для проведения исследований.
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