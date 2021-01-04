Премьер Венгрии похвалил российскую вакцину от коронавируса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высоко оценил российскую вакцину от нового коронавируса, но считает, что ее одной может быть недостаточно для применения в его стране.

«Мы знаем, что российская вакцина хорошая, но ее недостаточно и, вероятно, не хватит из-за ограничений производственных мощностей. С другой стороны, китайская вакцина более многообещающая: похоже, она будет доступна раньше и в большем количестве», — привело в понедельник венгерское агентство МTI слова Орбана.

Венгерский премьер также напомнил, что Венгрия получит миллионы доз вакцины в рамках совместного заказа ЕС от западных фармацевтических компаний, но страна также рассматривает возможность получения вакцин, разрабатываемых в России, Китае и Израиле. «В идеальных условиях у вас должна быть возможность выбрать, будете ли вы прививаться вакциной с Запада или из Китая, хотя китайская вакцина еще не доступна», — пояснил он.

Венгрия в ноябре стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы российской вакцины «Спутник V» для проведения исследований.