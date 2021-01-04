Офис генпрокурора и ГБР направили в Польшу подозрение для вручения экс-главе «Укравтодора» Новаку

Прокуроры Офиса генпрокурора совместно со следователями Главного следственного управления Госбюро расследований в порядке международного сотрудничества направили в компетентный орган Польши письменное уведомление о подозрении для вручения бывшему и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Славомиру Новаку.
«Ему инкриминируется умышленное невыполнение служебных лицом, занимающим особо ответственное положение, решения и постановления суда, вступившего в законную силу, а равно воспрепятствованию его исполнения (ч. 3 ст. 382 УК Украины)», — сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в понедельник вечером.
В Офисе напомнили, что по данным следствия и.о. председателя агентства течение 2017-2019гг умышленно не выполнял решения местного суда и Верховного суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины, активно препятствуя их выполнению.
«Вследствие таких действий государственным исполнителем на Государственное агентство автомобильных дорог Украины наложены штрафы, а также экс-чиновник был предупрежден об уголовной ответственности за невыполнение судебных решений», — говорится в сообщении.
В начале сентября 2019г госисполнитель завершил исполнительное производство в связи с направлением сообщения о совершении уголовного преступления. Вместе с тем, в конце сентября того же года чиновник по собственному желанию прекратил свои полномочия и.о. главы «Укравтодора» и вернулся в Польшу, на территории которой он задержан за совершение ряда тяжких коррупционных уголовных правонарушений.
«В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — напомнили в Офисе.
В сообщении Офиса генпрокурора не сообщается имя бывшего и.о. главы «Укравтодора». Как известно, речь идет о Славомире Новаке.
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