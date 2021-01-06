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Иностранным судам упростят заходы в речные порты Украины

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Иностранным судам упростят заходы в речные порты Украины

Министерство инфраструктуры Украины предлагает внедрить до 31 декабря 2021 года экспериментальный проект по заходам в речные порты Украины судов под флагами государств, с которыми не заключены международные договоры о судоходстве на внутренних водных путях, без получения одноразовых временных разрешений.

Соответствующий проект постановления обнародован на сайте Мининфраструктуры.

«В настоящее время порядком установлена процедура выдачи соответствующих одноразовых разрешений, которая приводит к финансово-экономическим потерям судовладельцев за простой судов (по информации Общественного союза „Ассоциация морских агентов Украины“, расходы судовладельца/фрахтователя из-за простоя достигают $4,5 тыс. за сутки, а расходы грузовладельца на хранение груза в речных портах составляют $0,01-0,02 за тонну груза в сутки), нарушению сроков выполнения обязательств по индивидуальным контрактам, что, в свою очередь, приводит к снижению привлекательности части речных перевозок и отрицательно влияет на привлечение иностранных инвестиций, связанных с речной логистикой», — говорится в пояснительной записке к документу.

Мининфраструктуры отмечает, что данный проект разработан с целью недопущения ограничения свободы речного судоходства и создания благоприятных условий для субъектов хозяйствования для доступа к рынку речных перевозок.

Ведомство напомнило, что 3 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон «О внутреннем водном транспорте», статья 53 которого предусматривает, что перевозки пассажиров и грузов в международных рейсах между речными портами (терминалами), другими местами осуществления грузовых операций на внутренних водных путях (ВВП) Украины и иностранными портами могут осуществляться украинскими и иностранными судами (кроме судов под флагом государства-агрессора и судов, владельцами которых являются граждане государства, признанного в Украине государством-агрессором, или государством-оккупантом), а статьей 27 предусмотрено, что в случае, если судно (состав судов) соответствует требованиям, установленным законом (безопасности судоходства, охраны окружающей среды, до надлежащего уровня подготовки, комплектования и квалификации членов экипажа и т.д.) — то допуск судна к плаванию по ВВП предоставляется без оформления каких-либо дополнительных разрешений, в том числе для иностранного судна. Согласно заключительным и переходным положениям, закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

В связи с этим ведомство предложило до вступления в силу норм закона, на основании которых должна прекратиться выдача разовых разрешений и потерять силу порядок, реализовать экспериментальный проект, в ходе которого иностранные невоенные суда под флагами иностранных государств смогут передвигаться по внутренним водным путям и заходить в речные порты Украины без необходимости оформления одноразовых временных разрешений в Государственной службе морского и речного транспорта.

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При этом заходы в речные порты будут осуществляться на основании заявки, которую администрация государства флага, судовладелец или его представитель должна будет с помощью средств электронной связи подавать в Морскую администрацию не позднее, чем за три рабочих дня до прибытия судна в порт, в котором открыт пункт пропуска через государственную границу (пункт контроля).

Мининфраструктуры, порт
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