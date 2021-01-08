Степанов рассказал, кто занимался закупкой COVID-вакцины

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что к переговорам по обеспечению украинцев вакциной против коронавируса были привлечены он как министр и президент Владимир Зеленский.
Об этом Степанов заявил в эфире Общественного радио.
«ГП „Медзакупки“ не является субъектом переговоров и никогда им не было, они были оператором, которого мы определили. Переговоры по обеспечению вакциной украинцев вел я, как министр здравоохранения, к этому был привлечен президент Украины, который общался с руководителями государств, производящих вакцины, потому что это вопрос национальной безопасности».
В то же время он добавил, что функцию закупки должно выполнять ГП «Медицинские закупки», которое было создано для этого и которое находится в подчинении Минздрава.
Степанов также снова напомнил, что «высказывания директора предприятия и его поведение не понятны не только для него, но и для многих людей, а это как минимум портит имидж Украины на международной арене, усложняет переговоры с другими государствами в плане вакцин».
Министр еще раз высказал мнение, что в дальнейшем МОЗ будет проводить закупки через другое закупочное агентство.
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