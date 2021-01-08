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Венгрия продолжает переговоры с Россией и Китаем о закупке вакцин

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Венгрия продолжает переговоры с Россией и Китаем о закупке вакцин

Венгрия продолжает переговоры с Россией, Израилем и Китаем о закупке вакцины от коронавируса, потому что ЕС закупает вакцины слишком медленно. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире венгерской радиостанции Radio Kossuth. При этом агентство Reuters ранее утверждало, что Будапешт отказался от российской вакцины.

Орбан подчеркнул, что вакцина — это единственный способ, с помощью которого можно положить конец пандемии. «К сожалению, ЕС закупает вакцины очень медленно, поэтому Венгрия продолжает переговоры с Израилем, Россией, а также Китаем, потому что, если мы будем ждать, наша незащищенная ситуация продолжится», — заявил Орбан, слова которого приводит информационный портал правительства Венгрии.

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Отметим, что страны Евросоюза не имеют права вести параллельные переговоры с шестью западными компаниями — поставщиками вакцин из списка ЕС и заключать с ними параллельные соглашения о дополнительных поставках, все должно делаться только через Брюссель. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Венгрия, вакцина
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