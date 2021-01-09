В ФРГ ожидают тяжелые две недели из-за пандемии

Следующие недели зимы станут самыми тяжёлыми с точки зрения развития пандемии COVID-19 в ФРГ, заявила в традиционном субботнем видеообращении, размещенном на сайте немецкого правительства, канцлер Ангела Меркель.
«Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжёлой фазой пандемии», — сказала канцлер.
По словам Меркель, «врачи и медицинский персонал во многих больницах работают на пределе возможностей». Последствия из-за роста заболеваемости рождественских и новогодних праздников «мы пока не можем подсчитать», сказала канцлер.
«Наша цель ясна — мы должны очень существенно понизить число новых случаев заболевания, до уровня 50 новых случаев на 100 тысяч населения за семь дней, а еще лучше — ниже этого значения», — сказала Меркель.
Ранее власти ФРГ приняли решение о пролонгировании жестких ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса до 31 января. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года, с 16 декабря меры были ужесточены — закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Теперь действуют дополнительные ограничения, в частности, школьники отправлены на дистанционное обучение до конца января, встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 по прибытии в Германию.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016