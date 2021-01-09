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В ФРГ ожидают тяжелые две недели из-за пандемии

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В ФРГ ожидают тяжелые две недели из-за пандемии

Следующие недели зимы станут самыми тяжёлыми с точки зрения развития пандемии COVID-19 в ФРГ, заявила в традиционном субботнем видеообращении, размещенном на сайте немецкого правительства, канцлер Ангела Меркель.

«Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжёлой фазой пандемии», — сказала канцлер.

По словам Меркель, «врачи и медицинский персонал во многих больницах работают на пределе возможностей». Последствия из-за роста заболеваемости рождественских и новогодних праздников «мы пока не можем подсчитать», сказала канцлер.

«Наша цель ясна — мы должны очень существенно понизить число новых случаев заболевания, до уровня 50 новых случаев на 100 тысяч населения за семь дней, а еще лучше — ниже этого значения», — сказала Меркель.

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Ранее власти ФРГ приняли решение о пролонгировании жестких ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса до 31 января. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года, с 16 декабря меры были ужесточены — закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Теперь действуют дополнительные ограничения, в частности, школьники отправлены на дистанционное обучение до конца января, встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 по прибытии в Германию.

ФРГ, коронавирус
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