Беларусь будет покупать российский газ по 128,5 долларов

Цена на российский природный газ для Беларуси на 2021 год составит 128,5 долларов за тысячу кубометров, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«128,5 (долларов). Но я округляю, 130», — сказал Лукашенко интервью российскому телевидению. Таким образом глава государства прокомментировал цену на газ на 2021 год.

В конце декабря 2020 года «Газпром» сообщил, что глава компании Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич в Санкт-Петербурге подписали протокол о порядке формирования цен при поставке газа в страну в 2021 году. При этом цена поставок газа в сообщении российской компании указана не была. Позже минэнерго Беларуси уточнило, что она будет практически на уровне 2020 года, в то же время конкретную величину ведомство не назвало.

Цена на поставку российского газа для Минска в 2020 году составляла 127 долларов за тысячу кубометров, однако белорусская сторона настаивала на ее снижении.