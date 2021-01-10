Беларусь будет покупать российский газ по 128,5 долларов

Цена на российский природный газ для Беларуси на 2021 год составит 128,5 долларов за тысячу кубометров, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«128,5 (долларов). Но я округляю, 130», — сказал Лукашенко интервью российскому телевидению. Таким образом глава государства прокомментировал цену на газ на 2021 год.
В конце декабря 2020 года «Газпром» сообщил, что глава компании Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич в Санкт-Петербурге подписали протокол о порядке формирования цен при поставке газа в страну в 2021 году. При этом цена поставок газа в сообщении российской компании указана не была. Позже минэнерго Беларуси уточнило, что она будет практически на уровне 2020 года, в то же время конкретную величину ведомство не назвало.
Цена на поставку российского газа для Минска в 2020 году составляла 127 долларов за тысячу кубометров, однако белорусская сторона настаивала на ее снижении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016