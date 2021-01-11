Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы Микитася на арест

Киевский апелляционный суд перенес на 20 января рассмотрение жалобы экс-руководителя «Укрбуда» Максима Микитася на решение Шевченковского райсуда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в заказе похищения столичного адвоката.
"Апелляция Максима Микитася перенесена на 20 января 2021 года. Не явились представители стороны обвинения«,- говорится в посте Микитася на его странице в Facebook, размещённом в понедельник.
Как сообщалось, в Киеве 8 декабря группа лиц похитила сотрудника юридической компании, оказывавшей юридическую помощь руководителю известной строительной фирмы. Злоумышленники выманили потерпевшего под предлогом встречи, после похищения требовали у него возврата несуществующего долга и заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на $800 тыс. Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль. По данным СМИ, застройщиком, в пользу которого была написана расписка, является экс-нардеп Микитась.
Микитась до этого времени находится под ночным домашнем арестом, его подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии, вследствие чего были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн. О подозрении его уведомили 2 октября 2019 года, а 3 декабря 2020 года Микитась пошел на соглашение со следствием, после чего ему была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест.
4 января Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей на два месяца экс-главе «Укрбуда» Максиму Микитасю по подозрению в заказе похищения столичного адвоката.
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