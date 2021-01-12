Локдаун в ФРГ могут продлить до апреля

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что режим жестких карантинных мер продлится в стране еще 2-2,5 месяца. Об этом, как сообщает во вторник Bild со ссылкой на неназванный источник, она заявила на одной из закрытых встреч.

По ее словам, новый штамм коронавируса, распространившийся сначала в Великобритании, особенно опасен, и нужно сделать все, чтобы статистика заболевших не стала вновь расти по экспоненте. «Нам нужно еще 8-10 недель жестких мер», — приводит издание слова канцлера.

С 16 декабря в ФРГ действуют жесткие карантинные меры. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны, школьники учатся удаленно.