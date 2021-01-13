СМИ узнали об угрозах США в адрес европейских компаний из-за «Северного потока-2»

Госдеп США в январе направил европейским компаниям, участвующим в проекте «Северный поток-2», уведомление о том, что это грозит им санкциями. Об этом со ссылкой на два источника в американском внешнеполитическом ведомстве пишет Reuters.
«Мы пытаемся предупредить компании о риске и поторопить их выйти из проекта пока не стало слишком поздно», — пояснил один из источников.
14 или 15 января Госдеп планирует опубликовать доклад, в котором будут перечислены все компании, участвующие в проекте трубопровода. В их числе — страховщики «Северного потока-2», сертификаторы оборудования и те структуры, которые непосредственно занимаются строительством.
В начале декабря конгресс США согласовал новые санкции против проекта газопровода, которые грозят компаниям, оказывающим страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также санкции распространяются на компании, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве суднах, а также их модификации или дооборудования. Они вступили в силу 1 января.
В ноябре на фоне угрозы этих санкций участие в проекте ограничила норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), которая занималась сертификацией проекта. В начале января она окончательно покинула проект, что значит, что «Северный поток-2» не получит от нее сертификат соответствия, необходимый для запуска.
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