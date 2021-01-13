Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет

Объем транзитного газа из России через Украину в 2020 году сократился на 38 процентов и составил 55,8 миллиарда кубометров, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«С одной стороны, „Газпром“ заплатил за мощности в размере 65 миллиардов кубометров, потому что в контракте Украина добилась присутствия нормы „качай или плати“. С другой, это наименьший показатель за последние 30 лет», — написал Макогон в колонке для «Экономической правды».
По его оценке, при проектной мощности газотранспортной системы в 146 миллиардов кубометров транзита это означает загрузку ГТС менее чем на треть.
Кроме того, из-за «Турецкого потока» Украина может потерять газ, который раньше предназначался для Венгрии, Сербии и Хорватии. Это лишит страну еще 15 миллиардов кубометров транзита, добавил менеджер.
Москва и Киев в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.
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