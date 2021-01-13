Пользователям электроотопления обещают субсидии

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров в среду поручил ответственным ведомствам внедрить механизм субсидирования бытовых потребителей, которые используют электроотопление для обогрева жилья.
«С учетом того, что был установлен единый тариф на электроэнергию для населения с 1 января, поручаю министерствам социальной политики и финансов переориентировать механизм субсидирования, который поможет людям, использующим электроэнергию для электрообогрева своих домов. Мы не оставляем своих граждан один на один с этой проблемой», — сообщил премьер.
Как отметил Шмыгаль, в связи с повышением энерготарифов в январе также увеличатся выплаты по субсидиям, которые в Украине получают 3,1 млн домохозяйств для оплаты коммунальных услуг в среднем размере от 1600 грн в месяц.
По его словам, правительство упростило порядок доступа к получению субсидий.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016