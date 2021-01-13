Пользователям электроотопления обещают субсидии

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров в среду поручил ответственным ведомствам внедрить механизм субсидирования бытовых потребителей, которые используют электроотопление для обогрева жилья.

«С учетом того, что был установлен единый тариф на электроэнергию для населения с 1 января, поручаю министерствам социальной политики и финансов переориентировать механизм субсидирования, который поможет людям, использующим электроэнергию для электрообогрева своих домов. Мы не оставляем своих граждан один на один с этой проблемой», — сообщил премьер.

Как отметил Шмыгаль, в связи с повышением энерготарифов в январе также увеличатся выплаты по субсидиям, которые в Украине получают 3,1 млн домохозяйств для оплаты коммунальных услуг в среднем размере от 1600 грн в месяц.

По его словам, правительство упростило порядок доступа к получению субсидий.