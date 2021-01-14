Джастин Тимберлейк споет на инаугурации Джо Байдена

Бывший фронтмен N' Sync, композитор и актер объявил в Instagram, что приглашен на инаугурацию Джо Байдена торжество и опубликовал видео о записи трека в студии.

Джастин Тимберлейк и музыкант Энтони Клемонс-младший записали песню Better Days во время изоляции несколько месяцев назад.

«Прошлый год принес много разочарований, горя, гнева. Были времена, когда легко было ощутить полное бессилие. Эта песня стала нашим способом воодушевить всех, помочь не потерять надежду и продолжать работать, чтобы прийти к лучшему будущему», — отметил Тимберлейк в Instagram.

«Для меня большая честь сообщить, что мы исполним эту песню 20 января на инаугурации президента. Нам предстоит долгий путь, чтобы наладить, вернуть и восстановить эту страну. Но я надеюсь, что сейчас, невзирая на последние четыре года, мы встали на верный путь», — добавил музыкант.

Джастин Тимберлейк — обладатель четырех премий «Эмми» и девяти «Грэмми». Карьера музыканта началась в бойз-бэнде N' Sync, а затем трансформировалась в сольную. Первый альбом Тимберлейка «Justified» разошелся 8 млн копий по всему миру. Второй «FutureSex/LoveSounds» не отстал от первого, и в итоге музыкант в начале сольной карьеры продал два альбома в количестве 18 млн копий.

Также он основал собственный рекорд-лейбл Tennman Records и запустил линию одежды William Rast. Тимберлейк снимается в кино, и работал с режиссерами Дэвидом Финчером («Социальная сеть»), Клинтом Иствудом («Крученый мяч»), Вуди Алленом («Колесо чудес») и другими.