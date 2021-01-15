В Израиле расследуют возможную контрабанду вакцины в Украину

Израильская полиция проводит расследование относительно возможной незаконной поставки вакцины от коронавируса в Украину.
Об этом сказал глава департамента международных отношений министерства здравоохранения Израиля Ашер Ешайху Салмон на пресс-конференции, отвечая на вопрос Укринформа.
«Полиция проводит расследование этой истории, и насколько мне известно, на сегодняшний день не установлено, действительно ли был случай контрабанды вакцины из Израиля в Украину. Убежден, что расследование будет проведено должным образом, и если такой случай действительно имел место, виновные будут привлечены к ответственности. В нашем понимании это очень серьезное преступление», — сказал представитель израильского Минздрава.
Он выразил уверенность, что о результатах расследования станет известно «в ближайшее время».
Отвечая на вопрос о том, проводится ли в стране вакцинация на коммерческой основе, Салмон отметил, что в Израиле прививки делают исключительно за государственный счет.
«Мы считаем, что это не этично (делать прививки платными — ред.). Продажа вакцины является нелегитимной, вакцинация проводится правительством, люди получают прививки бесплатно», — сказал он.
По словам представителя Минздрава, на сегодняшний день в Израиле прививки сделали 2 млн человек (население страны составляет около 9 млн), вторую дозу вакцины получили более 100 тысяч граждан. Планируется, что до конца марта-середины апреля уровень вакцинации населения Израиля достигнет 70%.
Салмон отметил, что конечной целью программы поэтапной вакцинации является 100%-ный охват прививками. Это касается не только граждан Израиля, но и иностранцев, находящихся на территории страны. По его словам, также есть попытки граждан других стран прибыть в Израиль и сделать прививку от коронавируса.
Ашер Ешайху Салмон рассказал, что для оптимизации использования вакцины в стране действует учет доз, использованных в течение дня.
Напомним, ранее некоторые СМИ со ссылкой на бизнесмена Михаила Бродского информировали о том, что в Украину из Израиля якобы тайно завезли партию вакцины от коронавируса производства фармацевтической компании Pfizer исключительно для прививки народных депутатов и высокопоставленных чиновников. Утверждалось, что чиновники якобы платят по 2,5 тысячи евро за две дозы вакцины.
Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и правоохранителям проверить эту информацию.
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