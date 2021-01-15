Войти
Байден призвал Сенат США решить вопрос с импичментом Трампу
позиция
Байден призвал Сенат США решить вопрос с импичментом Трампу
Тарифы на газ для населения будут снижены почти на треть
официально
Тарифы на газ для населения будут снижены почти на треть

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

скандал
RSS

В Израиле расследуют возможную контрабанду вакцины в Украину

278
В Израиле расследуют возможную контрабанду вакцины в Украину

Израильская полиция проводит расследование относительно возможной незаконной поставки вакцины от коронавируса в Украину.

Об этом сказал глава департамента международных отношений министерства здравоохранения Израиля Ашер Ешайху Салмон на пресс-конференции, отвечая на вопрос Укринформа.

«Полиция проводит расследование этой истории, и насколько мне известно, на сегодняшний день не установлено, действительно ли был случай контрабанды вакцины из Израиля в Украину. Убежден, что расследование будет проведено должным образом, и если такой случай действительно имел место, виновные будут привлечены к ответственности. В нашем понимании это очень серьезное преступление», — сказал представитель израильского Минздрава.

Он выразил уверенность, что о результатах расследования станет известно «в ближайшее время».

Отвечая на вопрос о том, проводится ли в стране вакцинация на коммерческой основе, Салмон отметил, что в Израиле прививки делают исключительно за государственный счет.

«Мы считаем, что это не этично (делать прививки платными — ред.). Продажа вакцины является нелегитимной, вакцинация проводится правительством, люди получают прививки бесплатно», — сказал он.

По словам представителя Минздрава, на сегодняшний день в Израиле прививки сделали 2 млн человек (население страны составляет около 9 млн), вторую дозу вакцины получили более 100 тысяч граждан. Планируется, что до конца марта-середины апреля уровень вакцинации населения Израиля достигнет 70%.

Салмон отметил, что конечной целью программы поэтапной вакцинации является 100%-ный охват прививками. Это касается не только граждан Израиля, но и иностранцев, находящихся на территории страны. По его словам, также есть попытки граждан других стран прибыть в Израиль и сделать прививку от коронавируса.

Ашер Ешайху Салмон рассказал, что для оптимизации использования вакцины в стране действует учет доз, использованных в течение дня.

Читайте также: Рост пользователей Telegram происходит, в основном, за счет стран Азии

Напомним, ранее некоторые СМИ со ссылкой на бизнесмена Михаила Бродского информировали о том, что в Украину из Израиля якобы тайно завезли партию вакцины от коронавируса производства фармацевтической компании Pfizer исключительно для прививки народных депутатов и высокопоставленных чиновников. Утверждалось, что чиновники якобы платят по 2,5 тысячи евро за две дозы вакцины.

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и правоохранителям проверить эту информацию.

Израиль, вакцина
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 15 января 2021
Четверг, 14 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об эпохе низких ставок

Похоже, ФРС придется делать все возможное, чтобы низкие ставки сохранялись максимально долго. Причина – дефицит бюджета США и необходимость удешевления его обслуживания.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Зависимость Украины от Запада как путь к развитию недоразвития

Вспомним строки Вертинского о старом колониальном прошлом одного города-государства, который ныне рассматривается как модель успешного развития: «в бананово-лимонном Сингапуре». Мир поделён на метрополию - колонизаторов-эксплуататоров - и пережившую травму колониализма эксплуатируемую периферию. Страны периферии не выбирают, как им развиваться - они полностью подчинены интересам метрополии и, можно сказать, что смысл их существования заключаемся в удовлетворении этих интересов.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016