Суд США временно отменил запрет на сотрудничество с Xiaomi

Федеральный суд США в пятницу временно приостановил действие запрета на инвестирование и сотрудничество с китайским производителем смартфонов Xiaomi, сообщает Reuters.
В январе при предыдущем президенте Дональде Трампе Пентагон внес Xiaomi и еще восемь китайских компаний в черный список. По мнению американских властей, они контролируются или сотрудничают с военно-промышленным комплексом и спецслужбами КНР. Санкции предполагали запрет на любые финансовые операции со стороны граждан и компаний из США. Кроме того, американские физически и юридические лица должны были к определенному сроку продать свои доли в Xiaomi.
После этого китайская компания обратилась в суд Вашингтона, заявив, что включение в черный список является неконституционным действием, и что власти США не предоставили никаких доказательств причастности Xiaomi к спецслужбам.
12 марта окружной судья США Рудольф Контрерас пришел к выводу, что выводы Пентагона об угрозе Xiaomi для национальных интересов страны были бездоказательными. В компании поприветствовали такое решение.
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