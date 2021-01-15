Более 200 тысяч аргентинцев привили российским «Спутником V»

Аргентина вакцинировала российским «Спутником V» больше 200 тысяч человек во всех провинциях страны, сообщила замминистра здравоохранения Карла Виссотти.
«На 6 утра сегодняшнего дня число вакцинированных граждан превысило 200 тысяч человек — 200 759 доз были привиты в 24 юрисдикциях», — сказала она журналистам.
Первые 300 тысяч доз вакцины, прибывшие в Аргентину в конце декабря, предназначены для медиков в возрасте от 18 до 59 лет.
В субботу самолет привезет в Аргентину еще 300 тысяч доз второго компонента российской вакцины.
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