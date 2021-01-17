Затонувший у берегов Турции сухогруз накрыло волной

Большая волна накрыла в воскресенье сухогруз Arvin, перед тем как он затонул у берегов Турции с 12 членами экипажа на борту, сообщил один из спасшихся моряков. Соответствующую видеозапись распространил в Twitter посол Украины в Анкаре Андрей Сибига.

«Большая волна накрыла судно. На борту было 12 человек», — отметил моряк. На кадрах видно, что он находится в больничной палате.

Дипломат, комментируя видео, проинформировал, что оно предоставлено руководством провинции Бартын, и добавил, что турецкие власти предоставляют членам экипажа сухогруза всю необходимую медицинскую помощь.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в свою очередь сообщил о продолжающихся поисках пятерых членов экипажа судна, а также уточнил, что из шестерых спасенных моряков пятеро — граждане Украины.

«С судна Arvin, которое шло под флагом Палау, спасено 5 украинцев и 1 иностранца. Они госпитализированы. Их состояние удовлетворительное. Родственники проинформированы. Поиски (уточнение) 5 моряков продолжаются», — написал Николенко в Twitter.

По его словам, посольство Украины в Турции оказывает консульскую помощь пострадавшим и взаимодействует с турецкой властью.

Ранее сообщалось, что у берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и 2 иностранцами на борту: 6 человек спасены, 2 погибли. Поисково-спасательная операция по 4 морякам продолжается.