ВОЗ пугает угрозой 100 тысяч смертей в неделю от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможной гибели от коронавируса ста тысяч человек еженедельно, пишет агентство Рейтер.

«В настоящее время эпидемиологическая ситуация развивается динамично и неравномерно, в будущем она вполне может осложниться», — заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Как отмечается, сейчас более 47 процентов смертей приходится на Северную и Южную Америку, и в перспективе, согласно прогнозам, показатель может вырасти.

В Европе, согласно ожиданием организации, ситуация наоборот стабилизируется, однако смертность останется на высоком уровне.

По последним данным ВОЗ, число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 93 миллиона. Умерли за все время более двух миллионов человек.