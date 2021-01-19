Кипр в 2020 году потерял 84% туристов

Число туристов на Кипре в 2020 году сократилось на 84,1% по сравнению с 2019 годом, свидетельствуют данные статистической службы страны.
«В период с января по декабрь 2020 года всего прибыли 631 609 туристов, по сравнению с 3 976 777 в соответствующий период 2019 года, отмечается сокращение на 84,1%», — говорится в пресс-релизе статистической службы.
В марте из-за пандемии страна закрыла границы от туристов до 8 июня. С 9 июня власти постепенно ослабляли ограничения, разрешая приезжать туристам из отдельных стран. Более 51% туристов в 2020 году приезжали на Кипр, чтобы увидеться с друзьями или родственниками.
Туризм обычно формирует около 15% ВВП Кипра. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом более 28 тыс. человек, 170 — умерли.
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