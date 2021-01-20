Байден на инаугурации говорил о надежде и обновлении

Президент США Джозеф Байден назвал день своей инаугурации днем истории, надежды и обновления, когда демократия одержала верх.

«Это день Америки. Это день демократии. День истории и надежды, обновления и решимости. ...В этот час, друзья мои, демократия одержала верх», — отметил новый американский президент во время своей инаугурационной речи на подиуме в Капитолии США.

США потребуется добиться единства нации для преодоления стоящих перед нею вызовов, заявил Байден.

Он призвал тех граждан США, которые не поддержали его на выборах, дать ему шанс и заверил, что будет работать на благо всех американцев.

Байден также отметил, что США рискуют погрузиться в хаос, если не преодолеют раскол в обществе. По его мнению, причины раскола американского общества сильны, но не новы, нужно стремиться к равенству и единству.

Президент США считает, что Америка с честью вышла из последних выпавших на ее долю испытаний, стала сильнее, восстановит свои зарубежные альянсы.

США намерены возобновить активное взаимодействие с остальным миром для преодоления вызовов сегодняшнего и завтрашнего дня, США будут вести за собой международное сообщество силой примера, станут верным партнером в деле строительства мира, заверил Байден.

В качестве своего первого действия на посту президента США он объявил минуту молчания в память о 400 тыс. американцев, умерших из-за коронавируса.

«Вы все знаете, наша нация прошла через столь многое, — сказал он в среду в ходе своей инаугурационной речи. — В качестве своего первого действия на посту президента я прошу вас присоединиться ко мне в молчании для молитвы в память обо всех, кого мы потеряли за последний год из-за пандемии, о 400 тыс. американцев — матерях и отцах, мужьях и женах, сыновьях и дочерях, соседях и сослуживцах».

«Мы воздаем им память, становясь нацией, которой, мы знаем, мы можем и должны быть», — добавил Байден.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия. Он принес присягу на верность конституции и стране. Сразу после присяги Байдена над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Минутами ранее — в точном соответствии с традицией — присягу принесла 56-летняя вице-президент США Камала Харрис.