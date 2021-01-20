На официальном сайте Белого дома уже изменили дизайн

Дизайн официальной интернет-страницы Белого дома изменился в среду одновременно со вступлением Джозефа Байдена в должность президента США.

В полдень по местному времени, когда, согласно Конституции, истекли полномочия предыдущего американского лидера Дональда Трампа, на домашней странице Белого дома появилась фотография нового главы вашингтонской администрации.

На сайте также разместили изображение первой женщины на посту вице-президента США Камалы Харрис.