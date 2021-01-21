Байден назначил 34 временных чиновников новой администрации

Президент США Джозеф Байден произвел назначения на 34 различные временные должности в новой администрации в ожидании утверждения Конгрессом постоянных кандидатур. Об этом свидетельствует распространенное в среду заявление пресс-службы Белого дома.

«Эти люди, которые почти все являются кадровыми госслужащими, будут временно возглавлять федеральные ведомства, пока кандидаты на должности в кабинете продолжают проходить процесс утверждения», — говорится в тексте.

Так, временно исполняющим обязанности госсекретаря стал директор Института внешнеполитической службы Госдепартамента Дэн Смит. И.о. главы Пентагона — первый заместитель министра обороны США Дэвид Норкуист. И.о. министра финансов стал Энди Бокол, временным главой Минюста США — Монти Уилкинсон, и.о. министра торговли — Уинн Коггинс, и.о. министра энергетики — Дэвид Хайзенга.

Временным главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) будет Дэвид Коэн, а Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) — Стив Юрчик. Постоянное представительство США при ООН временно возглавит Ричард Миллс, а представительство США на торговых переговорах — Мария Паган.

Ранее в среду Сенат Конгресса США утвердил первого выдвинутого Байденом кандидата на пост в новой администрации — Эврил Хейнс стала первой женщиной на должность директора Национальной разведки США. После этого верхняя палата американского законодательного органа завершила заседание и соберется теперь только в четверг в полдень по местному времени (19:00 по Киеву).

Церемония инаугурации Джозефа Байдена прошла в среду в полдень на ступенях здания Конгресса США.