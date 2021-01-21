Украина инициирует в ПАСЕ дебаты о нарушении Россией прав человека в Крыму

Постоянная делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы инициирует проведение на следующей неделе дебатов о нарушении Россией прав человека во временно оккупированном Крыму.
Как передает Укринформ, об этом сообщил генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий, представляя проект повестки дня зимней пленарной сессии Ассамблеи, которая состоится 25-29 января в Страсбурге.
«Украинская делегация инициировала дебаты по общим вопросам о нарушении прав человека в Крыму и Севастополе», — заявил генсек ПАСЕ.
Формат дебатов по общим вопросам не предусматривает принятие резолюции.
Кроме этого, Азербайджан внес запрос о проведении дебатов по вопросу содержания военнопленных после завершения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
Во время зимней сессии ПАСЕ по срочной процедуре также могут (в случае окончательного одобрения) состояться дебаты и принятие резолюций об аресте и задержании российского оппозиционного политика Алексея Навального; об ухудшении ситуации в Беларуси.
Кроме этого, российская делегация инициировала рассмотрение вопроса о «запрете русского языка, а также других языков национальных меньшинств в Украине».
Зимняя сессия ПАСЕ состоится 25-29 января в «гибридном» формате. Делегаты могут быть физически присутствовать в Страсбурге или принять участие в работе дистанционно.
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