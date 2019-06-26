В РФ считают решение ПАСЕ шагом к признанию Крыма российским

Результаты голосования участников летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые в полном объеме подтверждают полномочия российской делегации в ассамблее, — это знаковый шаг к признанию Крыма российским. Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» высказал глава комитета российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Своим голосованием по поправкам по Крыму к принятому сейчас докладу, которые квалифицированным большинством в две трети голосов Парламентской ассамблеи Совета Европы были обвалены, по сути дела, сделан первый знаковый шаг к признанию Крыма российским странами Совета Европы, — сказал он. — Это очень важно».

Как сообщалось ранее, за принятие документа проголосовало 116 парламентариев, против — 62, воздержались — 15. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены.