Глава КС попросил Зеленского разблокировать работу суда

Отстраненный глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий просит президента Владимира Зеленского помочь разблокировать работу суда и созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны с этой целью, открытое письмо Тупицкого обнародовано в четверг на сайте суда.

Ранее пресс-служба КС сообщила, что сотрудники управления государственной охраны Украины вновь не пускают главу КС Тупицкого на рабочее место.

«Прошу неотложно принять предусмотренные законом меры по разблокированию работы Конституционного суда Украины и устранения противоправных препятствий, созданных работниками госохраны для выполнения судьями Конституционного суда Украины своих должностных полномочий», — говорится в письме.

Судья также просит принять меры по привлечению к ответственности, в частности, уволить работников госохраны, которые не пускали его на рабочее место. Тупицкий призвал президента созвать заседание СНБО для рассмотрения этих вопросов.

Тупицкий сообщил, что не считает себя отстраненным от исполнения обязанностей судьи, поскольку Зеленский якобы издал соответствующий указ, превышая свои полномочия.

В декабре 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Представитель главы государства в КС Федор Вениславский заявил, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. Конституционный суд посчитал, что, подписав указ, Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий.