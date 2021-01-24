Ученые обнаружили различия в смертности от COVID-19 у разных рас

Лондонский университет королевы Марии и фонд Barts Health NHS Trust провел исследование и выяснил, что у пациентов с коронавирусом из разных этнических групп различается течение болезни. Результаты исследования опубликованы на портале BMJ Open.

Были проанализированы данные 1737 пациентов в возрасте старше 16 лет с подтвержденным COVID-19 — всех их госпитализировали в пять больниц с период с 1 января по 13 мая 2020 года. Выходцами из Азии были 538 больных (31 процент), 340 (20 процентов) чернокожих, 707 (40 процентов) — белые люди. Всего к 30 дню умерли 511 пациентов — это составляет 29 процентов от общего числа.

Пациенты из этнических меньшинств, как отмечается, были моложе. Кроме того, выходцы из Азии в 1,54 раза чаще, а пациенты с темным цветом кожи в 1,8 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и получали инвазивную вентиляцию легких по сравнению с белыми пациентами. Вероятность смерти у людей азиатского происхождения была в 1,49 выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи, а у чернокожих в 1,3 раза выше. У азиатских и чернокожих пациентов риск оказаться на ИВЛ и в отделениях интенсивной терапии был выше на 50-80 процентов по сравнению с белыми пациентами того же возраста.

Специалист по реаниматологии и анестезии Йизе Ван пояснил, что исследование показывает непропорциональное влияние коронавируса на представителей разных этнических групп.

Ученые также подчеркнули, что в исследовании было представлено большое количество пациентов, однако они не смогли сделать более подробную разбивку по этнической принадлежности.