Юрий Витренко тянет всех на дно

Глава Офиса Президента Андрей Ермак имел серьезный разговор с первым украинским олигархом – Ринатом Ахметовым, об этом сообщает Vlasti.net.

Согласно информации издания, разговор проходил в ультимативной форме и главой Офиса Президента был поставлен вопрос о поддержке кандидатуры Юрия Витренко на должность Первого вице-премьер-министра Украины и Министра энергетики Украины сегодня – 25 января.

В случае отказа олиграха от поддержки данной кандидатуры, глава Офиса Президента намекнул на возможную отставку всего Кабинета Министров Украины во главе которого сейчас находится Денис Шмыгаль, который ранее работал в структурах СКМ Рината Ахметова и считается приближенным к нему человеком. В случае отставки Премьер-министра, новый состав Кабинета Министров может быть составлен из людей более близких к олигарху Игорь Коломойскому, сообщает Vlasti.net.

Напомним, кандидат на должность Первого вице-премьер-министра и Министра энергетики, Юрий Витренко получил всего 186 голосов народных депутатов при минимально необходимых 226. Недостаток голосов в Офисе Президента связывают с группой депутатов подконтрольных Ринату Ахметову и, возможно, именно ему после неудачного голосования позвонил Владимир Зеленский для обсуждения его результатов.

За время исполнения обязанностей Министра энергетики Украины, Юрий Витренко менее чем за месяц попал сразу в несколько громких кандалов: практически моментально допустил повышение электроэнергии на 30% для населения, чем вызвал возмущение у населения и многочисленные акции протеста по всей стране, а также отменил несколько проевропейских реформ в угольной и газовой отраслях.

Юрий Витренко предложил закупать газ у «независимых газовых компаний» Российской Федерации. Попросту говоря – покупать у России газ напрямую. Об экономических выгодах таких закупок ранее заявлял олигарх Игорь Коломойский. Юрий Витренко ввел ограничения на функционирование рынка газа в Украине, вместо того, чтобы использовать современную европейскую практику регулирования цен с помощью европейских рыночных инструментов.

На сайте Президента Украины активисты движения «Тарифный геноцид» создали петицию с требованием вернуть льготный тариф в размере 0,9 грн на первые 100 кВт/ч, а также отправить в отставку и.о. Министра энергетики Юрия Витренко.