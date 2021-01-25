Войти
Шмыгаль заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19
официально
Шмыгаль заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19
Трамп сообщил, что позже найдет себе новое занятие
резонанс
Трамп сообщил, что позже найдет себе новое занятие
Байден объявил день своей инаугурации Национальным днем единства
позиция
Байден объявил день своей инаугурации Национальным днем единства

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

наука
RSS

Медики определили риск смерти от коронавируса для диабетиков

1 392
Медики определили риск смерти от коронавируса для диабетиков

Медики из Китая и Великобритании проследили за последствиями развития коронавирусной инфекции среди диабетиков и пришли к выводу, что она уносит их жизни в два раза чаще, чем остальных носителей COVID-19. Результаты их наблюдений были опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv.

Исследования показывают, что тяжелее всего коронавирусную инфекцию переносят пациенты с ожирением, хроническими болезнями сердца, диабетом, носители второй группы крови и вариацией связанного с предрасположенностью к болезни Паркинсона гена APOE.

В частности, кардиологические проблемы повышали вероятность смерти пациентов от коронавирусной инфекции более чем в четыре раза, а ожирение и диабет увеличивали шансы на попадание в реанимацию примерно в 3-5 раз. Следующие оценки оказались как выше, так и ниже, поэтому ученые продолжают исследования в этом направлении.

В ходе новой работы китайские и британские медики под руководством профессора Медицинского университета ВВС КНР Лина Тао попыталась получить однозначный ответ на этот вопрос. Они изучали истории болезней почти трех тысяч пациентов, которые лечились в одном из полевых госпиталей Уханя, которые построили в начале 2020 года для борьбы с коронавирусом.

Оказалось, что значимая доля носителей SARS-CoV-2 — около 13,5% — страдала от диабета и высокого уровня сахара в крови. Специалисты отделили их от влияния других факторов риска — например, возраста и хронических болезней, — и изучили отдельно.

С одной стороны, анализ подтвердил предыдущие результаты: пациенты с диабетом, действительно, погибали от коронавирусной инфекции примерно в три раза чаще, чем остальные больные. Однако если учитывать различия в возрасте и общем состоянии здоровья пациентов, этот показатель снизился до 2,11 раза. Подобные значения Лин Тао и его коллеги считают более реалистичными.

Читайте также: План всей жизни. Как распланировать свои дни, месяцы и годы

Аналогичные результаты показало изучение того, как уровень сахара в крови на момент приема в больницу влиял на исход болезни. Каждое повышение его концентрации на один миллимоль на литр повышало риск смерти на 17% с учетом всех побочных факторов. Эту тенденцию ученые наблюдали не только среди носителей диабета, но и у больных без проблем с переработкой инсулина.

Исходя из полученных результатов Тао и его коллеги считают, что врачам нужно уделять повышенное внимание уровню глюкозы в крови всех пациентов, а не только диабетиков. Это может спасти сотни и тысячи жизней носителей COVID-19, подытожили исследователи.

диабет, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Таня Олійник
Таня Олійник 43 минуты назад

хочeшь тpаxнyть краcивую дeвкy?! Oдинoкие и Замyжниe oчень xoтят ceкca, здесь дают в пoпy и бeрyт в pот, без дeнeг и обязательств, все aнoнимнo и беcплaтнo, можешь убeдиться cам ---- https://bit.ly/h0t-g1rls

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 25 января 2021
Воскресенье, 24 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дариус Фору
Дариус Фору
публицист, предприниматель

План всей жизни. Как распланировать свои дни, месяцы и годы

У нас так много возможностей и блестящих вещей, которые привлекают наше внимание, что мы часто оказываемся парализованы нерешительностью. Многие из нас просто блуждают без ясной цели. С помощью планирования вы можете избежать бесполезной траты времени и бесцельности.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Зависть управленческих «нулей»

Вопрос «А нужны ли нам все эти «новые лица», которые на поверку оказываются политическими жуликами, обманувшими наши надежды на мир?», уже давно перешел в разряд риторических. Потому как не требует ответа. Ответ давно известен адекватной Украине.
Семен Правденко
Семен Правденко
общественный активист, блогер

«А Шапокляк против!» Когда точка зрения зависит от места сидения

Миллионы простых украинцев смотрят телевизор, видят, что людей удалось освободить благодаря Медведчуку и задумывается «А чем у нас занимается президент, обещавший мир на Донбассе во время выборов? Где результаты?» А затем видит по телевизору сюжеты, что на Донбассе снайпер застрелил бойца ВСУ и понимает, что все осталось точно так же, как и при Порошенко. Не говоря уже о том, что Минские соглашения не выполняются - точно так же, как и при Порошенко.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016