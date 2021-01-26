Витренко обещает пройти зиму без веерных отключений

Запасы угля на электростанциях рекордно низкие, но основной период холодов прошел без веерных отключений, поэтому вероятно их и не будет до конца отопительного сезона. Об этом в интервью ЭП рассказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

«Действительно, мы прошли период холодов, многие пугали, что будут веерные отключения. Но мы прошли, и не было никаких отключений», — комментирует Витренко.

Он также пояснил, что на критически малые запасы угля на ТЭС также повлияло неожиданно большое потребление электроэнергии населения в 4 квартале. По его словам, потребление вернулось на докризисный уровень, что противоречило предыдущим прогнозам.

Однако другим фактором стало падение производства электроэнергии, солнечной и ветровой генерации, а также ремонтные работы на «Энергоатоме».

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что нет надобности в «веерных отключениях» электроэнергии в Украине.