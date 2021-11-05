Шмыгаль опроверг сообщения о подготовке графиков веерных отключений

Премьер Денис Шмыгаль опроверг информацию о подготовке правительством плана веерных отключений в Украине на фоне энергетического кризиса в стране, таких графиков нет.
«Никаких поручений СНБО относительно разработки каких-либо графиков веерных отключений, конечно, не было. Их нет», — сказал премьер в ходе часа вопросов к правительству в Раде в пятницу.
В свою очередь присутствующий на заседании Рады министр энергетики Украины Герман Галущенко также заявил, что Кабмин исключает веерные отключения.
«Мы абсолютно уверены в том, что отключений не будет и спокойно пройдет этот отопительный сезон. Есть четкие планы за счет каких видов топлива мы будем обеспечивать стабильную работу тепловой генерации, атомной генерации. И никаких веерных отключений не будет», — сказал министр в Раде.
Ранее СМИ сообщали о том, что министерство энергетики разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля. По информации журналистов, от принятого решения зависит, начнется ли в Украине очередной энергетический кризис, который грозит веерными отключениями электричества для промышленных объектов и населения.
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