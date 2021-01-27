Путин назвал нынешнюю мировую экономику деструктивной

Президент России Владимир Путин во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн из-за пандемии коронавируса, заявил, что экономика, работающая на «золотой миллиард», не может быть устойчивой.

«Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на золотой миллиард. Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению неустойчивая», — сказал лидер РФ.

По его словам, «сейчас важно от общей констатации перейти к делу», то есть направить реальные усилия и ресурсы на то, чтобы добиться как снижения социального неравенства как внутри отдельных стран, так и постепенного сближения уровня экономического развития разных стран и регионов планеты.

Путин считает, что традиционные механизмы стимулирования экономики за счет наращивания кредитования исчерпали себя и ведут ко все большему расслоению в обществе. «Только за первые девять месяцев прошлого года потеря трудового дохода в мире составила $3,5 трлн. И этот показатель продолжает расти, а значит, растет и социальная напряженность в обществе», — отметил он.

Президент РФ подчеркнул, что посткризисное восстановление экономики идет непросто, в отличие от ситуации, которая складывалась 20–30 лет назад. Тогда, по его мнению, проблему можно было решить за счет стимулирующей макроэкономической политики, однако в настоящее время такие механизмы уже не работают. Глава российского государства добавил, что стимулирование экономики традиционными инструментами становится, «по сути, невозможным, а количественное смягчение только раздувает пузырь стоимости финансовых активов».