«Укравтодор» просит водителей воздержаться от поездок в центральных и южных областях из-за непогоды

Красный уровень опасности из-за непогоды сохраняется в Одесской и Николаевской областях, где в четверг может выпасти до 40 см снега, ветер усилится до 15-20 м/с, будет сильная метель и налипание мокрого снега.
Как говорится в сообщении на странице в Facebook Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), сильный мокрый снег с налипанием также будет в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
«Учитывая снежный циклон, мы просим водителей воздержаться от поездок в центральных и южных областях. Ни в коем случае не берите с собой в дорогу детей. Водителям крупногабаритного транспорта следует обязательно пользоваться площадками отстоя», — отмечает агентство.
По данным «Укравтодора», ночью со среды на четверг в южных и центральных областях с непогодой боролись 1305 дорожников. Работа снегоуборочной техники не останавливается уже вторые сутки.
В Одесской области дорожники совместно со спасателями освободили из «снежной ловушки» 296 транспортных средств, среди которых было три кареты скорой медицинской помощи. В роддом доставили роженицу. Извлекли из сугробов 51 грузовик и 27 автобусов.
В Полтавской области дорожники также вытаскивали со снега скорую помощь, а также отбуксировали четыре грузовика.
Несколько десятков автобусов и грузовиков сотрудники «Уктавтодора» освободили из перемета и в Кировоградской области.
В Николаевской области совместно со спасателями дорожники помогли выехать 15 транспортным средствам.
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