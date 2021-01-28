«Укравтодор» просит водителей воздержаться от поездок в центральных и южных областях из-за непогоды

Красный уровень опасности из-за непогоды сохраняется в Одесской и Николаевской областях, где в четверг может выпасти до 40 см снега, ветер усилится до 15-20 м/с, будет сильная метель и налипание мокрого снега.

Как говорится в сообщении на странице в Facebook Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), сильный мокрый снег с налипанием также будет в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

«Учитывая снежный циклон, мы просим водителей воздержаться от поездок в центральных и южных областях. Ни в коем случае не берите с собой в дорогу детей. Водителям крупногабаритного транспорта следует обязательно пользоваться площадками отстоя», — отмечает агентство.

По данным «Укравтодора», ночью со среды на четверг в южных и центральных областях с непогодой боролись 1305 дорожников. Работа снегоуборочной техники не останавливается уже вторые сутки.

В Одесской области дорожники совместно со спасателями освободили из «снежной ловушки» 296 транспортных средств, среди которых было три кареты скорой медицинской помощи. В роддом доставили роженицу. Извлекли из сугробов 51 грузовик и 27 автобусов.

В Полтавской области дорожники также вытаскивали со снега скорую помощь, а также отбуксировали четыре грузовика.

Несколько десятков автобусов и грузовиков сотрудники «Уктавтодора» освободили из перемета и в Кировоградской области.

В Николаевской области совместно со спасателями дорожники помогли выехать 15 транспортным средствам.