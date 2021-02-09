Из-за непогоды введены ограничения движения на дорогах в семи областях

Ограничения на движение определенных видов транспорта из-за снегопадов введены в Волынской, Киевской, Житомирской, Ривненской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») на своей странице в Facebook во вторник утром.

Согласно его данным, в Волынской области ограничено движение для всех видов транспорта на дороге Т-18-02 /М-07/ — Маюничи — Великая Осниця — Красноволье — Колки — /Р-14/ — Копылье — Рожище — Торчин — Шклинь — /Н-17/, км 107+000 — 130+000 (на участке пгт.Торчин — с.Шклинь). Только для грузового транспорта ограничено движение на дорогах: Т-03-02 Пища — Шацк — Любомль — Владимир-Волынский — Павловка — Горохов — Берестечко — Козин — /М-06/, км 102+282 — км 124+593 (на участке г.В.Волынский — с.Павловка), Т-03-05 Нововолынск — Иваничи — Павловка — Локачи, км 24+900 — км 42+815 (на участке с.Павловка — пгт.Локачи), Т-03-03 Луцк — Радомышль — Демидовка — Дубно, км 2+500 — км 21+888.

В Киевской области еще действует запрет Киевской государственной горадминистрации на въезд в г. Киев грузового транспорта. Из-за этого решения Службы автодорог в областях ввели ограничения для крупногабаритного транспорта в направлении столицы.

Так, в Житомирской области введены ограничения для грузового транспорта на дорогах М-06 Киев — Чоп, км 68+340 — км 258+513 и М-07 Киев — Ковель — Ягодин, км 79+717 км 245+948.

В Ривненской области — на дороге М-06 Киев — Чоп, км 258+513 — км 432+877.

В Киевской области — на дорогах: М-01 Киев — Чернигов — Новые Ярыловичи, км 18+730 — км 60+722; М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 18+000 — км 126+700; М-05 Киев — Одесса, км 11+660 — км 143+009; М-06 Киев — Чоп, км 14+080 — км 68+340; М-07 Киев — Ковель — Ягодин, км 19+100 — км 79+717; Н-01 Киев — Знаменка, км 14+740 — км 123+687; Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь, км 0+153 — км 81+003.

В Полтавской области — на дорогах: М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 126+528 — км 336+657, км 340+698 — км 395+873; Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь, км 168+695 — км 246+144, км 260+710 — км 276+376.

В Черкасской области — на дорогах: М-05 Киев — Одесса, км 143+009 — км 237+089; Н-01 Киев — Знаменка, км 123+687 — км 242+004; Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь, км 81+003 — км 168+695.

В Черниговской области — на дорогах: М-01 Киев — Чернигов — Новые Ярыловичи, км 60+722 — км 224+326; Н-07 Киев — Сумы — Юнаковка, км 35+661 — км 178+677.

«Укравтодор» отмечает, что в настоящее время состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в отдельных местах снежные заносы. Для обеспечения проезда работают 1667 единиц техники и 1939 рабочих. От ГСЧС к ликвидации последствий непогоды привлекалось 435 человек и 120 единиц техники.

На перевальных участках дорог Закарпатской и Львовской областей снег (за ночь выпало до 10 см), в Ивано-Франковской области дождь. Покрытие дорог мокрое и местами заснеженное. Температура воздуха колеблется от −7° до + 3° С.

«В связи с введенными ограничениями, по информации Нацполиции, в местах отстоя вдоль дорог находится более 3030 ед. грузовых транспортных средств. В случае дальнейшего блокирования въезда/выезда в г. Киев, работы по их деблокированию могут занять несколько суток», — добавили в агентстве.

Согласно данным Укргидрометцентра, ненастную погоду на большей части Украины в ближайшие сутки, 9 февраля, будет определять циклон, перемещающийся с юго-запада Европы. В большинстве областей пройдет снег.