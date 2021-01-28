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На трассе Киев-Одесса из-за непогоды образовалась огромная пробка из сотни грузовиков

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На трассе Киев-Одесса из-за непогоды образовалась огромная пробка из сотни грузовиков

Из-за непогоды в Одесской области на автодороге М-05 Киев — Одесса образовалась четырехкилометровая пробка из 100 крупногабаритных транспортных средств, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Вблизи с.Петроверовка Ширяевского района Одесской области на автодороге М-05 Киев — Одесса из-за заносов и гололедицу образовалась пробка из крупногабаритных транспортных средств (около 100 ед., около 4 км). Работает снегоуборочная техника. Движение перекрыто», — сказано в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Кроме того, с.Маяки Беляевского района на автодороге М-15 Одесса — Рени (на расстоянии около 15 км от Одессы) образовалась также пробка из крупногабаритных транспортных средств (до 50 ед., около 2 км). Движение там также перекрыто.

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Отмечается, что в Одесской области по состоянию на 14:00 запрещено движение транспортных средств всех видов на автодорогах государственного значения М-15 Одесса — Рени, М-16 Одесса — Кучурган и на всех автодорогах местного значения.

Одесса, непогода
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